Via con la crono di Palermo, nuova tappa in Basilicata e confermati Stelvio e Colle dell'Agnello

Dal nostro partner OAsport.it

Il Giro d’Italia 2020 partirà sicuramente dalla Sicilia come hanno confermato i vertici di RCS Sport dopo l’incontro avuto nella giornata di ieri con Vincenzo Spadafora (Ministro dello Sport) e Renato Di Rocco (Presidente della Federciclismo). Sarà dunque l’isola a ospitare l’avvio della Corsa Rosa il prossimo 3 ottobre, la kermesse sarebbe dovuta scattare dall’Ungheria con le prime tre tappe ma ovviamente la pandemia ha stravolto i piani originari e ha anche obbligato a posticipare l’evento di cinque mesi. Mauro Vegni, direttore del Giro d’Italia, è stato molto chiaro ai microfoni di RaiSport: “Sicuramente la ripartenza sarà in Sicilia. È la ripartenza più logica nel voler mantenere il percorso originario. Il percorso del Giro sostanzialmente rimane uguale”.

Play Icon WATCH Giro Classic: vi ricordate quando Miguel Angel Lopez prese a pugni un 'tifoso' al Giro 2019? 00:02:07

Giro d'Italia Peter Sagan: “Sono un uomo di parola e sarò al Giro. Porte chiuse? Triste ma la gara non cambia” 16/06/2020 A 14:41

Il percorso definitivo dovrebbe essere presentato tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. Si dovrebbe partire da Palermo con una breve cronometro individuale, a sostituire così la prova contro il tempo prevista a Budapest. Si rimarrà poi in Sicilia per altre tre frazioni, già previste nel programma originario (spicca la scalata dell’Etna dal versante inedito di Piano Provenzana) e successivamente si risalirà lo Stivale. Ci saranno però due aggiunte per sostituire le giornata annullate in terra magiare una tappa con arrivo e ripartenza in Basilicata (si parla di Matera) e una frazione in più in Abruzzo, verosimilmente un arrivo in salita nella seconda settimana (Roccaraso?).

Play Icon WATCH Giro Classic: che vittoria di Giulio Ciccone a Ponte di Legno nel 2019, Hirt battuto in volata 00:01:22

Confermatissima l’ultima, durissima setimana. Si parte con la Udine-San Daniele del Friuli (il Monte di Ragogna andrà scalato tre volte, sono 2,8 km al 10,4% di pendenza media!), il giorno successivo spazio la Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio con oltre 5000 metri di dislivello (Forcella Valbona, Monte Bondone, Passo Durone). A seguire le due tappe simbolo del Giro d’Italia 2020: la Pinzolo-Laghi di Cancano prevede lo Stelvio e un arrivo inedito in salita, la Alba-Sestriere si preannuncia mitologica con Colle dell’Agnello e Izoard: salite mitiche, nomi che sono una garanzia di spettacolo. Grande chiusura con un cronometro di 16 km a Milano.

Il possibile percorso

Prima tappa: Palermo-Palermo (cronometro individuale)

Seconda tappa: Monreale-Agrigento

Terza tappa: Enna-Etna

Quarta tappa: Catania-Villafranca Tirrena

Quinta tappa: Mileto-Camigliatello Silano

Sesta tappa: Castrovillari-Matera

Settima tappa: Matera-Brindisi

Ottava tappa: Giovinazzo-Vieste

Nona tappa: San Salvo-Roccaraso

Giorno di riposo

Decima tappa: Lanciano-Tortoreto Lido

Undicesima tappa: Porto Sant’Elpidio-Rimini

Dodicesima tappa: Cesenatico-Cesenatico

Tredicesima tappa: Cervia-Monselice

Quattordicesima tappa: Conegliano-Valdobbiadene (cronometro individuale)

Quindicesima tappa: Base di Rivolto-Piancavallo

Giorno di riposo

Sedicesima tappa: Udine-San Daniele del Friuli

Diciassettesima tappa: Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio

Diciottesima tappa: Pinzolo-Laghi di Cancano

Diciannovesima tappa: Morbegno-Asti

Ventesima tappa: Alba-Sestriere

Ventunesima tappa: Cernuso sul Naviglio-Milano (cronometro individuale)

Play Icon WATCH 22 anni fa la vittoria di Pantani al Giro d'Italia: rivivi il duello con Tonkov a Montecampione 00:02:04

Giro d'Italia Sagan parteciperà al Giro! Arriva la conferma: "Abbiamo dato la nostra parola" 16/06/2020 A 11:57