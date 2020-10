Ciclismo

Visconti in fuga, Nibali perde il 1° round con Fuglsang: gli highlights della 9a tappa

GIRO D'ITALIA - A Roccaraso non si fanno grandi distacchi, ma Fuglsang e Kelderman guadagnano una manciata di secondi su Nibali, João Almeida, Pozzovivo, Kruijswijk e compagnia. Giovanni Visconti va in fuga per prendersi i punti della classifica scalatori, ma a prendersi la maglia azzurra è Ruben Guerrero che vince la tappa.

00:03:44, 186 Visualizzazioni, un' ora fa