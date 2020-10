Ciclismo

Zemke, ds di Sagan: "Delusi dal risultato, ma continuiamo a combattere"

GIRO D'ITALIA - Il direttore sportivo della Bora Hansgrohe non è felice dell'ennesimo 2° posto per Peter Sagan, ma restano ancora delle occasioni per il corridore slovacco.

