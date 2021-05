Ciclismo

Ciclismo - Alberto Contador e Ivan Basso presentano la Eolo Kometa: che debutto al Giro d'Italia

GIRO D'ITALIA - È tutto pronto per la Corsa Rosa e vedremo sulle strade italiane una nuova squadra: la EOLO Kometa. Il team diretto da Alberto Contador, Ivan Basso e Sean Yates debutta per la prima volta in un Grande Giro. Tutto nacque come una squadra di giovani speranze, col patrocinio della Fundación Contador, per poi diventare oggi una vera e propria squadra professional.

