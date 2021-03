Brutto risveglio per il ciclismo italiano. Questa mattina l'UCI ha notificato la positività del corridore, della Vini Zabù, alla sostanza eritropoietina, più conosciuta come. Il test effettuato su De Bonis è stato svolto fuori corsa il 16 febbraio 2021, con il classe '95 che ha la facoltà comunque di chiedere le controanalisi sul campione B. Se confermata la positività, a serio rischio la partecipazione dellaal prossimo inizio l'8 maggio ). Il team guidato da Angelo Citracca e da Luca Scinto in ammiraglia ha ricevuto infatti una wild card per la partecipazione alla Corsa Rosa per il secondo anno consecutivo, ma ora è tutto a rischio.