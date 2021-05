Era la prima volata del Giro e non conoscevamo ancora le condizioni degli sprinter presenti alla Corsa Rosa.hanno comunque risposto presente, anche se il più forte di tutti è statoche ai 200 metri è partito, al buio, senza essere più ripreso. L'arrivo di Novara era un po' nascosto, con i corridori che avrebbero visto il traguardo solo ai 100 metri. Merlier aveva però una gamba eccezionale e lo ha dimostrato, nonostante i successi in stagione in corse sicuramente minori. Come detto, però, i nostri ci sono con Nizzolo ( con un casco speciale ) che si prende il 2° posto, Viviani il 3° davanti ad un ottimo. Sì, perché l'ultima volata affrontata dall'olandese era quella del 5 agosto scorso, quella dell'incidente con Jakobsen . Non era facile ritrovare lo spunto giusto e il 4° posto di Novara può essere incoraggiante in vista dei prossimi sprint. Malissimo inveceche finisce contro le transenne, senza cadere per fortuna, dopo aver tamponato il suo stesso compagno di squadra Molano. Pazzesco.