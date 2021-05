Quella di, poi vinta da Campenaerts , doveva essere la tappa dima lo slovacco ha adottato un'altra strategia. L'obiettivo è lae, lasciando andare via la fuga, non ci sarebbero stati sprint dove perdere punti nei confronti di. Altro giorno in ciclamino dunque per Sagan: vi è piaciuta la sua tattica? Intanto non c'è più Nizzolo che ha abbandonato il Giro