Campenaerts e Walscheid, scatti e controscatti per andarli a riprendere, ma in gruppo c'è stata una caduta che ha provocato un effetto domino. Coinvolti più di 15 corridori, tra questi anche l'ex maglia rosa Ganna, per sua fortuna senza conseguenze. È andata decisamente peggio a Emanuel Buchmann, il Bora Hansgrohe sembrava anche in ripresa in chiave classifica, ma dice addio al Giro. È un'edizione un po' sfortunata per quanto riguarda cadute e ritiri . Anche in avvio della 15a tappa del Giro , c'è stata una maxi-caduta che ha provocato diversi abbandoni, anche eccellenti. Al km 0 è partita la fuga con, scatti e controscatti per andarli a riprendere, ma in gruppo c'è stata una caduta che ha provocato un effetto domino. Coinvolti più di 15 corridori, tra questi anche l'ex maglia rosa, per sua fortuna senza conseguenze. È andata decisamente peggio a, il 6° della classifica generale che è stato costretto al ritiro. Il tedesco dellasembrava anche in ripresa in chiave classifica, ma dice addio al Giro.

Oltre al corridore della Bora, sono costretti al ritiro anche Berhane della Cofidis e van Emden della Jumbo Visma. Era ripartito Ruben Guerreiro che aveva inizialmente rifiutato la barella. Il corridore portoghese era ripartito, ma dopo il “nuovo” inizio della tappa, si era subito staccato finendo per essere richiamato dal medico e per optare per il ritiro. Brutta botta per Hugh Carthy, uomo di classifica dell'Education Nippo, con il britannico che perde il suo ultimo uomo in salita.

Caduta rovinosa, tappa subito fermata! Coinvolto Buchmann

