Nella giornata odierna sono stati definiti anche i broadcaster che trasmetteranno il Giro nel 2021. Rai Sport ha rinnovato per un anno l'accordo con RCS per trasmettere in chiaro tutte le 21 tappe del Giro d'Italia, più altre corse RCS come Milano-Sanremo e Giro di Lombardia. Anche Eurosport e Eurosport Player trasmetteranno il Giro con una grandissima offerta sulla propria piattaforma. Tutte le tappe saranno in Diretta su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky) - visibile anche per gli abbonati di DAZN e Tim Vision - con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Il live streaming delle tappe sarà visibile invece su Eurosport Player (guarda tutti i pacchetti a disposizione) con tanti contenuti in più, tra cui la possibilità di gustarsi le tappe senza pubblicità. Inoltre, il Giro d'Italia sarà visibile On Demand su Eurosport Player e in streaming anche sul sito di Eurosport.it e sull'App di Disocvery+ (abbonati a 99 centesimi per tre mesi).