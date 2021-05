tra poco il report completo...

Merlier brucia Nizzolo e Viviani a Novara: rivivi la volata

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Tim Merlier 4h21'09'' 2. Giacomo Nizzolo st 3. Elia Viviani st 4. Dylan Groenewegen st 5. Peter Sagan st 6. Matteo Moschetti st 7. Filippo Fiorelli st 8. Lawrence Naesen st 9. Davide Cimolai st 10. Caleb Ewan st

Classifiche e risultati

3 in fuga: ci sono Albanese, Tagliani e Marengo

Parte la prima fuga del Giro d'Italia, con lo scatto di Vincenzo Albanese (Eolo Kometa), Filippo Tagliani (Androni Giocattoli Sidermec) e Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizané) già al km 0. I tre guadagnano anche più di 5 minuti sul gruppo guidato dalla Jumbo Visma di Groenewegen, Lotto Soudal di Ewan e l'Alpecin Fenix di Merlier. Dopo il GPM di Montechiaro d'Asti, vinto da Vincenzo Albanese che diventa la prima maglia azzurra del Giro, restano solo in due davanti. Si stacca proprio Albanese a causa di un problema tecnico.

Pronti, partenza... Fuga! Ecco i primi attacchi del Giro 2021

Ganna si prende gli abbuoni allo sprint intermedio

Tagliani passa per primo al traguardo volante di Tricerro, dietro è volata per il 3° posto ma gli sprinter si danno battaglia al punto sbagliato, al cartello dei -40 km. L'aveva vinta Elia Viviani, con Gaviria che lo beffa passando per primo al punto giusto.

Viviani vince lo sprint del gruppo...anzi no! Lo striscione è più avanti

Il gruppo rientra sui due fuggitivi ai -25,8 km dal traguardo, prima del secondo sprint intermedio di giornata. È un traguardo volante che interessa al gruppo, perché dà secondi di abbuono: parte infatti in blocco la Deceuninck Quick Step con Evenepoel e João Almeida, ma da dietro arriva a doppia velocità Ganna che si prende i 3'' davanti ad Evenepoel.

Ganna primo al traguardo volante! Che gamba per la maglia rosa

Merlier vince la volata: Nizzolo e Viviani si piazzano

Già ai -25 km dal traguardo cominciano le operazioni per impostare la volata. Sempre nelle prime posizioni la Ineos Grenadiers per non rischiare con Filippo Ganna. Davanti anche gli uomini della Cofidis per Elia Viviani. All'ultimo km è Daniel Oss ad alzare il ritmo, ma occhio ai contatti con qualche corridore che perde la giusta traiettoria. Ai -200 parte la volata con Tim Merlier che esce al momento giusto e non viene più rimontato, nonostante lo spunto veloce di Nizzolo e Viviani che fanno 2° e 3°. C'è comunque anche Groenewegen che in questa prima volata si piazza 4°. Non male, considerando che l'ultima volata fatta dall'olandese fu quella del 5 agosto scorso: quella dell'incidente con Jakobsen.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Filippo Ganna 4h29'53'' 2. Edoardo Affini +13'' 3. Tobias Foss +16'' 4. Remco Evenepoel +20'' 5. João Almeida +20'' 6. Rémi Cavagna +21'' 7. Jos van Emden +21'' 8. Max Walscheid +22'' 9. Matthias Brändle +25'' 10. Gianni Moscon +26''

