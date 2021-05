Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia 2021 - Pazzesco Gaviria: si fa la volata senza sella e arriva comunque 5° a Verona

GIRO D'ITALIA - Ne sono capitate davvero di tutte i colori a Gaviria in questa edizione del Giro. Dagli scherzetti di Molano (in ben due occasioni), alla volata senza sella in quel di Verona. Il colombiano ci prova e si piazza comunque al 5° posto nel giorno di Nizzolo.

