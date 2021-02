C'è grande attesa per conoscere le strade del Giro d'Italia 2021 ma, per adesso, RCS ha svelato solo le prime tre frazioni della corsa rosa, che tornerà ad animare lo Stivale nel mese di maggio (dopo l'eccezionalità del Giro in ottobre nel 2020 a causa della pandemia). Non è infatti specificato quando avverrà la presentazione ufficiale della 104esima edizione del Giro d'Italia, visto che alcuni percorsi e alcune tappe sono ancora da “limare” con le varie amministrazioni comunali e provinciali. Per ammazzare l'attesa, però, abbiamo le prime tra frazioni: la partenza del Giro è fissata per l'8 maggio a Torino, con una cronometro di 9 km che assegnerà la prima maglia rosa. Non ci sono ancora certezze, invece, sulla città che ospiterà la sede di conclusione del Giro, anche se il ballottaggio dovrebbe essere quello tra Verona e Milano.

Dove seguire il Giro d'Italia in tv e live streaming

Come ogni anno, per seguire il Giro d'Italia basta accendere la tv e sintonizzarsi sui canali di Eurosport. Tutte le tappe del Giro saranno in Diretta su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky), visibile anche per gli abbonati a DAZN e Tim Vision, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magarini. Il live streaming delle tappe sarà visibile invece su Eurosport Player (guarda tutti i pacchetti a disposizione) con tanti contenuti in più, tra cui la possibilità di gustarsi le tappe senza pubblicità. Inoltre, il Giro d'Italia sarà visibile On Demand su Eurosport Player e in streaming anche sul sito di Eurosport.it e sull'App di Disocvery+.

Il dettaglio delle tappe

8 maggio, Tappa 1: Torino-Torino, cronometro individuale di 9 km

Si comincia da Torino con una cronometro di 9 km, con un percorso totalmente cittadino. Partenza da Piazza Castello e le uniche serie di curve saranno presenti durante l'attraversamento del Parco del Valentino (dove è posto il primo rilevamento cronometrico a 3,7 km dalla partenza). Per il resto è una crono quasi totalmente pianeggiante e con una conformazione rettilinea che agevolerà e non poco gli specialisti. I big con spiccate doti di cronoman potranno già infliggere dei distacchi ai propri rivali. Arrivo situato sotto la Collina di Superga.

Stage, tappa 1 Giro d'Italia 2021 Credit Foto Eurosport

9 maggio, Tappa 2: Stupinigi-Novara di 173 km

Prima volata del Giro d'Italia che si consumerà a Novara. Frazione totalmente pianeggiante fatto salvo alcuni tratti dentro Monferrato, prima dell'ingresso nella pianura Padana. Si attraverserà Vercelli prima di arrivare dunque a Novara. Verrà toccata anche Santena, città dove riposa Camillo Benso Conte di Cavour che il Giro ricorda a 160 anni dalla sua scomparsa. Ci sarà anche il primo GPM di questa edizione, posto a Villadeati al km 104,8.

Stage 2, tappa - Giro d'Italia 2021 Credit Foto Eurosport

10 maggio, Tappa 3: Biella-Canale di 187 km

Sarà la tappa più impegnativa delle prime tre del Giro d'Italia. Nel percorso che va da Biella a Canale avremo, dopo un lungo tratto pianeggiante in avvio di frazione, tre GPM. Si comincia con Bric delle Forche, poi Castino e Manera in rapida successione, che metteranno a dura prova la condizione delle ruote veloci. Anche nel finale il percorso resta dentellato con la strada che sale a Guarene e Vezza d'Alba, trampolino ideale per dei tentativi da finisseur nel finale di tappa. Frazione più per cacciatori di tappe che per velocisti.

Stage 3, tappa - Giro d'Italia 2021 Credit Foto Eurosport

Il resto delle tappe verrà svelato a breve da RCS che definirà i percorsi fino al 31 maggio, data di conclusione della 104esima edizione del Giro d'Italia.

