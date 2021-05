Ciclismo

Ciclismo - Giro d'Italia 2021, tappa 11: Perugia-Montalcino, percorso in 3D

GIRO D'ITALIA - Frazione di 162 km, ma con ben 35 km di sterrato diviso in 4 settori. Il secondo va dallo sprint intermedio di Castiglione del Bosco fino al GPM di Passo del Lume Spento. Una salita tutta in sterrato. Stesso discorso per la salitella di Sant'Angelo in Colle e per il Passo del Lume Spento (partendo dall'altro versante). Una volta scollinato, tratto di discesa fino all'arrivo.

00:00:55, un' ora fa