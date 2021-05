Ciclismo

Ciclismo - Giro d'Italia 2021, tappa 14: Cittadella-Monte Zoncolan, il percorso in 3D

GIRO D'ITALIA - Una delle tappe più dure di questo Giro. Si parte con il GPM di Castello (4a categoria) poi il Forcella Monte Rest (2a categoria), ma da Arta Terme non si scherza più. Si scala lo Zoncolan, che arriva a 1730 metri, dal versante di Sutrio per 13,8 km costantemente in doppia cifra. Gli ultimi 2 km presentano picchi al 27%.

