Ciclismo

Ciclismo - Giro d'Italia 2021, tappa 18: Rovereto-Stradella, il percorso in 3D

GIRO D'ITALIA - È l'ultima occasione per i velocisti, anche se i sali e scendi degli ultimi 30 km potrebbero tagliare dalla corsa alla vittoria qualche sprinter affaticato. Il GPM di Castana (4a categoria) e il traguardo volante di Broni potrebbero fungere da rampa di lancia per qualche azione da lontano e i velocisti avranno bisogno delle squadre al completo per tenere bloccata la corsa.

00:00:55, 18 minuti fa