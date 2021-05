Ciclismo

Ciclismo - Giro d'Italia 2021, tappa 21: Senago-Milano, il percorso in 3D

GIRO D'ITALIA - La Corsa Rosa si chiude con la classica cronometro di Milano che, quest'anno, partirà da Senago per un totale di 30,3 km. Prima parte molto tecnica con curve e rotatorie che daranno non poco fastidio durante il percorso. Più 'facile' la seconda parte, una volta entrati a Milano, con strade in rettilineo fino all'arrivo del Duomo, compreso un po' di pavé.

