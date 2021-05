Ciclismo

Ciclismo - Giro d'Italia 2021, tappa 3: Biella-Canale, il percorso in 3D

GIRO D'ITALIA - Da Biella a Canale avremo, dopo un lungo tratto pianeggiante in avvio di frazione, tre GPM. Si comincia con Piancanelli, poi Castino e Manera in rapida successione, che metteranno a dura prova la condizione delle “ruote veloci”. Anche nel finale il percorso resta dentellato con la strada che sale a Guarene e Vezza d'Alba, trampolino ideale per dei tentativi da finisseur.

