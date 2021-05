Ciclismo

Ciclismo - Giro d'Italia 2021, tappa 7: Notaresco-Termoli, il percorso in 3D

GIRO D'ITALIA - Altra tappa per velocisti, anche se non mancheranno i tentativi di fuga considerando i diversi dentelli che caratterizzano la parte centrale della frazione, dopo il GPM posto a Chieti. Superato il secondo traguardo volante, è pianura tranne una facile collinetta a Vasto. Occhio però alle pendenze dell'ultimo km che potrebbero favorire quei velocisti che sanno tenere in salita.

