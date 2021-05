Ciclismo

Ciclismo - Giro d'Italia 2021, tappa 8: Foggia-Guardia Sanframondi, il percorso in 3D

GIRO D'ITALIA - Tappa di media montagna, che sarà territorio di caccia più per gli specialisti della fuga che per i big di classifica. Sarà un modo, però, per stancare le gambe in vista dei giorni a venire. Tanti sali e scendi e, nel mezzo, l'impegnativo GPM di Bocca della Selva (a 1392 metri). Si arriva in provincia di Benevento, con il Guardia Sanframondi (445) che non mieterà grandi distacchi.

