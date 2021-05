Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia - Alessandro De Marchi in lacrime: il Rosso di Buja veste la maglia rosa

GIRO D'ITALIA - Alessandro De Marchi in lacrime dopo la tappa di Sestola. Non è riuscito a vincere la 4a frazione, conquistata da Dombrowski, ma il 2° posto all'arrivo gli è sufficiente per conquistare la maglia rosa. Prima maglia di leader per il corridore della Israel Sart-Up Nations.

