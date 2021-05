Astana. Nonostante l'UCI abbia rivisto la regola sul lancio di borracce e rifiuti fuori dalla green zone, cambiando il regolamento proprio durante il giorno di riposo dopo un accordo Aleksandr Vlasov inciampa sulle nuove regole. Il rapporto della giuria, materiale di scarto fuori dalla green zone. Allarme rosso in casa. Nonostante l'UCI abbia rivisto la regola sule rifiuti fuori dalla, cambiando il regolamento proprio durante il giorno di riposo dopo un accordo con il sindacato dei corridori , ecco cheinciampa sulle nuove regole. Il rapporto della giuria, al termine dell'11a tappa , riporta Vlasov tra i corridori multati di giornata . 500 franchi svizzeri di ammenda e un -25 nella classifica a punti UCI per “littering”, ovvero per lancio difuori dalla

Per ora è arrivata solo una multa, ma adesso il corridore russo rischia tantissimo. Alla prossima infrazione, secondo regolamento, incapperebbe in una penalizzazione in classifica generale di 1 minuto. Parliamo di Giro addio quindi per l'alfiere dell'Astana. Alla terza infrazione arriverebbe addirittura l'estromissione dalla corsa. Proprio per Vlasov che sembra l'unico a poter battagliare con Bernal. Ad oggi, è il sesto corridore a "cadere" in questa infrazione dopo Bouchard (AG2R Citroën), Scotson (BikeExchange), Masnada (Deceuninck Quick Step), Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizané) e Jorgenson (Movistar). Per fortuna nessuno di questi è incappato nella seconda infrazione.

