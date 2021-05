Quella di Cattolica è stata una tappa infernale. Doveva essere un'occasione per i velocisti e così è stato con il successo di Caleb Ewan , ma nel finale di tappa ci sono state una serie di cadute che hanno provocato i ritiri di Pavel, Mikele François. Era ancora in dubbio, con il corridore dell'UAE Emirates che era andato a sbattere contro un addetto alla segnaletica stradale , finendo poi per buttare giù Landa e Bidard. Per fortuna niente fratture per Dombrowski, vincitore della tappa di Sestola, ma una commozione cerebrale.