Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia - Battibecco tra Campenaerts e Oldani: italiano multato per comportamento che mette in pericolo

GIRO D'ITALIA - Stefano Oldani e Victor Campenaerts cercano gloria in fuga. Il belga parte, ma viene bloccato dall'italiano della Lotto Soudal che gli chiude la traiettoria. Campenaerts lo manda a quel paese, ma per fortuna non vengono alle mani come Pasqualon e Guerreiro. Comportamento volontario? Sì secondo la Giuria che multa Oldani con un'ammenda di 300 franchi svizzeri.

00:01:01, 37 minuti fa