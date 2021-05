Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia - Bernal alla riscossa: guadagna su Simon Yates e Evenepoel

GIRO D'ITALIA - Non è tanto, ma Egan Bernal dimostra di non stare male, anzi. Il corridore colombiano parte sul Colle Passerino e guadagna 11'' su Simon Yates e Evenepoel, i suoi maggiori rivali per la corsa alla maglia rosa.

