Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia, Bernal onnipotente! Trionfo a Cortina, Caruso terzo: rivivi l'arrivo

GIRO D'ITALIA - La sedicesima tappa perde Fedaia e Pordoi, ma non il Giau ed è qui che Egan Bernal fa di nuovo la differenza: il colombiano stacca tutti e si invola in discesa, ottenendo a Cortina il suo secondo successo in questa corsa rosa.

00:01:24, 42 minuti fa