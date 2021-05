Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia, Bernal scatenato! Tre attacchi, Evenepoel e gli altri cedono

GIRO D'ITALIA - Altra giornata campale per Egan Bernal sulle strade della corsa rosa numero 104. Il colombiano sfrutta il lavoro della squadra, poi si mette in proprio: due attacchi sullo sterrato, dove va in crisi Remco Evenepoel, poi l'azione decisiva sulla salita finale per staccare gli altri rivali e guadagnare tempo prezioso in classifica generale.

00:01:36, 25 minuti fa