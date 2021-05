Egan Bernal che ha sbaragliato la concorrenza con il suo attacco sullo sterrato, Tosatto, il ds della Ineos Grenadiers, a cui bastava non perdere terreno, tanto da poter lasciare la maglia rosa a Valter (Moscon era stato troppo per tutti, che sarebbe stato un peccato non finalizzarlo con qualcosa di importante. Bernal aveva visto la fatica che stavano facendo Valter, Simon Yates e anche lo stesso Evenepoel. Perché non partire? Un vero e autentico show. Questo è stato per noi l'azione diche ha sbaragliato la concorrenza con il suo attacco sullo sterrato, nella salita finale di Campo Felice . Un attacco non studiato a tavolino secondo, il ds della Ineos Grenadiers, a cui bastava non perdere terreno, tanto da poter lasciare la maglia rosa a Valter ( la nuova classifica ). Ma il ritmo diera stato troppo per tutti, che sarebbe stato un peccato non finalizzarlo con qualcosa di importante. Bernal aveva visto la fatica che stavano facendo Valter, Simon Yates e anche lo stesso Evenepoel. Perché non partire?

Ecco che Bernal parte secco a 500 metri dal traguardo, scavalca il duo Bouwman-Bouchard che vorrebbe giocarsi la tappa, e va a vincere in solitaria conquistando il suo primo successo in un Grande Giro. Niente male per uno che era in dubbio per il mal di schiena.

Non ha già vinto il Giro, perché la sua azione lo ha portato a guadagnare 7'' su Vlasov e Ciccone, 10'' su Evenepoel e 12'' su tutti gli altri, ma è un altro segnale che il colombiano ha lanciato. E si è preso la maglia rosa. Bernal è diventato inoltre il quinto colombiano a indossare la rosa dopo Rigoberto Uran, Nairo Quintana, Esteban Chaves e Fernando Gaviria.

Numeri impressionanti quelli di Bernal che ha prodotto 560 watt di potenza per circa un minuto, sullo sterrato, durante il suo attacco (in un tratto all'8,2%). Solo Ciccone gli aveva risposto, ma anche l'abruzzese ha dovuto abdicare vista l'azione dirompente di Bernal. Il tutto su un tratto di sterrato lungo 1600 metri, su una salita di 1a categoria dove era posto l'arrivo di giornata. Parliamo di una salita di 6,6 km al 5,8% di pendenza media, con punte al 12%. Essere riusciti a produrre 560 watt per quasi un minuto, a fine tappa, è stato qualcosa di impressionante. E chi lo batte?

