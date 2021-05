Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia, Bettiol: "Giorni importanti per Carthy, siamo motivati"

GIRO D'ITALIA - Le parole di Alberto Bettiol prima del via della 19esima tappa. Il corridore della Education First viene dallo splendido successo di Stradella e ora torna a lavorare in salita per Hugh Carthy.

00:01:49, un' ora fa