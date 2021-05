Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia, Bettiol: "Tappa dura, starò al fianco di Carthy poi vedremo"

GIRO D'ITALIA - Le parole di Alberto Bettiol prima del via della sesta tappa, con arrivo in salita ad Ascoli Piceno. Il corridore della Education First si è dimostrato pimpante in questi giorni.

00:04:29, 30 minuti fa