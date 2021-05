Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia - Bramati: "Altra beffa per João Almeida, ma ci riproveremo. Ci sono ancora due tappe"

GIRO D'ITALIA - Come a Sega di Ala, ancora un 2° posto per João Almeida che non è riuscito a centrare la vittoria di tappa nonostante una grande condizione. Il portoghese, però, ci riprovrerà a detto del suo direttore sportivo Bramati. Vuole lasciare un segno in questo Giro.

00:01:34, un' ora fa