Bernal dopo lo Caruso saldamente al 2° posto e con Ciccone che può Nibali, Formolo, Fabbro e altri ci riproveranno ancora. Il Giro d'Italia non è ancora finito. Comincia la terza settimana con un'altra tappa durissima e vedremo se qualcuno vorrà attacca la leadership didopo lo show mostrato sul Giau . La lotta vera, però, sarà quella per il podio consaldamente al 2° posto e conche può comunque scalare posizioni . C'è anche il discorso successo di tappa ee altri ci riproveranno ancora.

Il percorso della 17a tappa

La terza settimana si apre con la frazione di Sega di Ala: 193 km, con pochissimi tratti di pianura. Si parte da Canazei, con una continua e lunga discesa fino al GPM di Sveseri. Da Avio si fa corsa vera con l'inizio del GPM di Passo di San Valentino (di 1a categoria), anche se gli attacchi veri potrebbero esserci nell'immediata discesa di Chizzola. Discesa molto tecnica che potrebbe far guadagnare tanto in vista dell'ultima salita di Sega di Ala. GPM di 1a categoria di 11 km, i primi 9 al 10% di pendenza media, con punte massime al 18%. Pendenze che si addolciscono nel tratto finale, ma qualcuno potrà aver già guadagnato un bel bottino.

GPM e pendenze:

-Sveseri di 3a categoria (a quota 1096 metri) - salita di 2,9 km al 9,7%, max 14%;

-Passo San Valentino di 1a categoria (a quota 1315 metri) - salita di 14,8 km al 7,8%, max 14%;

-Sega di Ala di 1a categoria (a quota 1246 metri) - salita di 11,2 km al 9,8%, max 17%;

Bernal: "Vincere in rosa è speciale, non succede tutti i giorni"

Giro 2021, tappa 17: Canazei-Sega di Ala, percorso in 3D

I favoriti della 17a tappa

Passo San Valentino e Sega di Ala saranno altri due test importanti per i corridori, soprattutto dopo il giorno di riposo. Non possiamo, però, non dare le 5 stelle ad un Egan Bernal che ha mostrato la sua superiorità in tutte le tappa di montagna. Per la frazione n° 17, mettiamo un più anche su due grandi discesisti come Bardet e Nibali che potrebbero provarci sulla discesa di Passo San Valentino per arrivare con margine sull'ultima salita. Attendiamo anche la voglia di riscatto di Evenepoel, Yates e Vlasov: ma avranno le gambe per farlo?

Non mancheranno i tentativi da lontano, come quello di Nibali per intenderci. Ecco che inseriamo nella lista anche Brambilla, ma soprattutto Formolo, Ulissi e Fabbro che non hanno più nulla da chiedere alla propria classifica. Anzi, devono provare qualcosa di importante per dare una scossa al proprio Giro.

Bernal, Bardet, Nibali *****

Damiano Caruso, Pedrero, Formolo, Hugh Carthy ****

Ciccone, Vlasov, George Bennett, Simon Yates, Fabbro ***

Brambilla, Almeida, Bouchard, Visconti, Fortunato, Vanhoucke **

Evenepoel, Nieve, Daniel Martin, Pello Bilbao, Cepeda, Bouwman *

Evenepoel: "Ritiro? No, mai detto. Voglio arrivare a Milano"

Vendrame vince, Bouchard lo applaude: l'abbraccio tra compagni

Mercoledì 26 maggio, dalle 11:35 (collegamento tv)

Da Torino a Milano: guarda il percorso del Giro 2021

