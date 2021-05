Damiano Caruso. Dal ruolo di scudiero di Mikel Landa a inizio Giro Una giornata da sogno per. Dal ruolo di scudiero di Mikel Landa a inizio Giro al successo in solitaria nella ventesima tappa della corsa rosa, a coronamento di tre settimane indimenticabili e a certificare un secondo posto in classifica generale che manca solo di ufficialità. Il siciliano vola alto come non mai in una carriera che l'ha visto quasi sempre splendido uomo squadra e neanche adesso che i riflettori sono tutti - meritatamente - a suo favore riesce a perdere la sua proverbiale umiltà, come dimostrano le dichiarazioni rilasciate al termine della frazione odiena ad Alpe Motta.

Caruso da impazzire! Trionfo ad Alpe Motta, rivivi l'arrivo

Classifiche e risultati

Giro d'Italia Giro d'Italia: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 08/05/2021 A 21:47

"In quegli ultimi 200 metri ho pensato mille cose, a tutta la fatica delle tre settimane, ai mesi di fatica che ci sono voluti per arrivare a questo punto, ma anche al lavoro dei miei compagni e del team. Ho pensato poi anche a me stesso, che oggi ho realizzato un altro sogno. Penso di essere l’uomo più felice del mondo in questo momento. Oggi abbiamo corso in maniera esemplare. È stata una giornata in cui tutto è andato bene, Pello ha fatto un lavoro incredibile, il 70% della mia vittoria oggi è merito suo”.

Caruso, che signore: pacca a Bilbao per ringraziarlo del lavoro

oggi posso dire di aver avuto la mia giornata da campione. Da oggi non divento un vincente, ma so di poter dare ancora molto al ciclismo”. Caruso va forte, anzi fortissimo ormai da un anno. Dal decimo posto finale al Tour de France 2020 , allo stesso piazzamento ai Mondiali di Imola . Corridore buono per tutti i terreni, anche per tirare una volata come successo con Sonny Colbrelli all'ultimo Tour de Romandie . E che meritava un successo così. "Mi reputo un ottimo professionista e un buon corridore. Non sono mai stato definito un campione perché ho vinto corese minori, solo la cronosquadre con la BMC, ma. Da oggi non divento un vincente, ma so di poter dare ancora molto al ciclismo”.

Fortunato fa l'impresa! Trionfo sullo Zoncolan, rivivi l'arrivo

Giro d'Italia Da Torino a Milano: tappe e guida completa del Giro 2021 03/05/2021 A 16:07