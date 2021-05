Egan Bernal e Remco Evenepoel. Entrambi sono arrivati al Giro con dei problemi, ma ad oggi sono stati i migliori in questa prima settimana (Ciccone che abbiamo visto Campo Felice sarà un vero test per tutti quelli che ambiscono alla alta classifica. Oltre ai 4 GPM di giornata, si chiuderà con un tratto in sterrato di 1600 metri. Buon divertimento. Ci siamo! Primo arrivo in salita con un GPM di 1a categoria e primo, vero, duello tra. Entrambi sono arrivati al Giro con dei problemi, ma ad oggi sono stati i migliori in questa prima settimana ( la classifica dei big ). Chi sarà il terzo incomodo: Simon Yates? Vlasov? Oche abbiamo visto pimpante sulle ultime salite sarà un vero test per tutti quelli che ambiscono alla alta classifica. Oltre ai 4 GPM di giornata, si chiuderà con un tratto in sterrato di 1600 metri. Buon divertimento.

Il percorso della 9a tappa

Si comincia a fare sul serio al Giro d'Italia, con una tappa non tanto lunga (158 km), ma intensa. Si comincia con il Passo Godi a 1556 metri di quota, poi il Fonte Ciarlotto (1121, che non costituisce però un GPM), poi Forca Caruso (1107) e Ovindoli (1457). I corridori saranno affaticati per i tanti km in salita e per il ritmo imposto dalle squadre e, dopo 156,8 km, la salita decisiva di Campo Felice che presenta anche una tratto di sterrato di 1600 metri. Arrivo in quota a 1655 metri che segnerà la classifica.

GPM e pendenze:

-Passo Godi di 2a categoria (a quota 1556 metri) - salita di 13,9 km al 4,1%, max 11%:

-Forca Caruso di 3a categoria (a quota 1107 metri) - salita di 12,7 km al 4,5%, max 10%:

-Ovindoli di 2a categoria (a quota 1457 metri) - salita di 12,4 km al 5,1%, max 10%:

-Campo Felice di 1a categoria (a quota 1655 metri) - salita di 6,6 km al 5,8%, max 12%

Sterrato:

1. dal km 156,4 al km 158 - lunghezza 1,6 km

Ciccone: "Tappa nervosa, Nibali è caduto e ha forato"

Programmazione televisiva

Per seguire il Giro d'Italia basterà accendere la tv e sintonizzarsi sui canali di Eurosport. Tutte le tappe del Giro saranno in Diretta su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky) con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini.

Giro 2021, tappa 9: Castel di Sangro-Campo Felice, percorso in 3D

I favoriti della 9a tappa

I favoriti sono quei due lì. Evenepoel e Bernal, 2° e 3° della classifica generale dopo la prima settimana di corsa. Ci attendiamo, però, anche una risposta da parte di Simon Yates che, nonostante sia nella top 10 della generale, è stato un po' deludente in queste prime uscite. Grande curiosità anche a quello che potranno fare Vlasov e Ciccone, altri due che sognano un posto sul podio finale del Giro. Damiano Caruso pronto a testarsi nel finale, così come Davide Formolo. In crescita anche Hugh Carthy e Daniel Martin.

Non marcheranno i tentativi di fuga ma, questa volta, l'impressione è che le squadre dei big puntino al discorso tappa + maglia, anche se non è detto. Chissà quanto potrà tenere botta Attila Valter. Per il discorso vittoria di tappa, dovesse arrivare una fuga, ci sarà sicuramente qualche scatto da parte di Mäder che vorrà rafforzare la sua leadership in classifica generale. Così come De Gendt e Vanhoucke, ora che sono liberi da compiti di gregariato per Caleb Ewan. Aspettiamo anche uno squillo da parte di Giovanni Visconti.

Evenepoel, Bernal *****

Hugh Carthy, Simon Yates, Ciccone, Daniel Martin ****

Vlasov, Damiano Caruso, Mäder, Mollema ***

Bardet, Formolo, Soler **

Großschartner, Buchmann, George Bennett *

Approfondimenti e dichiarazioni

Ganna spazza via tutti: è maglia rosa. Rivivi la cavalcata vincente

Nibali, un rientro da Campione: dalla frattura al Giro in 24 giorni

Informazioni

Domenica 16 maggio, dalle 12:25 (collegamento tv)

Da Torino a Milano: guarda il percorso del Giro 2021

