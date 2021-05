Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia - Castroviejo, il bastone di Bernal: il suo saluto a Milano

GIRO D'ITALIA - Per come era partito nella crono, sembrava volesse sfidare il suo compagno di squadra Ganna per il successo di tappa. E Castroviejo, giusto per ricordarlo, ha vinto 10 crono in carriera. Alla fine, nel terzo tratto, il basco va del suo passo e si prende il tempo per salutare la gente di Milano. È stato fondamentale per la vittoria del Giro da parte di Bernal.

00:00:10, un' ora fa