Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia, Ciccone: "Incognite dopo il riposo, ma ci sarà battaglia"

GIRO D'ITALIA - Le parole di Giulio Ciccone prima del via della 17esima tappa. Il corridore della Trek-Segafredo è ancora in corso per il podio nella generale.

00:01:37, un' ora fa