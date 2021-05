tra poco il report completo...

C'è subito grande bagarre per prendere la fuga e si vedono all'attacco alcuni corridori della Bahrain Victorious che provano a dimenticare il ritiro di Mikel Landa. Nella fuga iniziale ci hanno provato anche Alberto Bettiol, Filippo Ganna e Peter Sagan. Il gruppo rientra, ma parte un'altra fuga con l'azione di Gino Mäder e Mohoric (Bahrain Victorious), Simone Ravanelli (Androni Giocattoli Sidermec), Janssens (Alpecin Fenix), Dario Cataldo (Movistar) e Guglielmi (Groupama-FDJ). I 6 vengono raggiunti in un secondo momento da Bauke Mollema, che aveva perso più di 13 minuti a Sestola, e Bouchard. Gli 8 al comando guadagnano fino a 5 minuti sul gruppo maglia rosa guidato dalla Israel di Di Marchi.

Cominciano le salite e occhio a non perdere le ruote. Subito dopo il Forca di Gualdo, comincia il forcing della Ineos Grenadiers con le accelerazioni di Ganna e Castroviejo. Il plotone si spacca in due e finiscono nella trappola Pozzovivo e anche la maglia rosa di Alessandro De Marchi. Davanti restano solo Mohoric, Mäder, Mollema e Cataldo che sfruttano il tratto in discesa dopo i due GPM. Provano ad evadere dal gruppo, invece, Ciccone, Bettiol e Bardet, con i tre che guadagnano circa 30'' sul gruppo dei big. Un'azione un po' discontinua però, visto che Ciccone non dà una mano a tenere alta l'andatura. Ed ecco che la Ineos rientra grazie ad un Ganna in stato di grazia.

