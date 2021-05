Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia, Cimolai: "La BORA mi marca stretto, ma voglio andare in fuga"

GIRO D'ITALIA - Le parole di Davide Cimolai prima del via della 18esima tappa. Il corridore della Israel è ancora in corsa per la classifica a punti.

00:01:33, un' ora fa