Ci siamo! La prima delle tappe decisive è arrivata: i corridori affronteranno lo Zoncolan e vedremo chi ha davvero la pasta per vincere il Giro d'Italia. La salita si scalerà dal versante di Sutrio, come nel 2003, l'anno di Gilberto Simoni. Sarà Bernal contro tutti: chi si rialza? Chi torna in classifica?

Giro d'Italia Giro d'Italia: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 08/05/2021 A 21:47

Classifiche e risultati

Il percorso della 14a tappa

Una delle tappe più dure di questo Giro. Prima parte quasi totalmente pianeggiate tranne il GPM di Castello di Caneva, che è però un "facile" 4a categoria. Si comincia a faticare sul Forcella Monte Rest, ma da Arta Terme non si scherza più. Si scala il Monte Zoncolan che arriva a 1730 metri di quota. Si scala dal versante di Sutrio (nel 2003 vinse Gibo Simoni) per 13,8 km costantemente in doppia cifra. Gli ultimi 2 km presentano pendenze del 25 e 27%. Potrebbero arrivare già dei verdetti definitivi al termine di questa tappa.

GPM e pendenze:

-Castello di Caneva di 4a categoria (a 179 metri di quota) - salita di 3,4 km al 3,8%, max 11%;

-Frocella Monte Rest di 2a categoria (a 1060 metri di quota) - salita di 10,5 km al 5,9%, max 12%;

-Zoncolan di 1a categoria (a 1730 metri di quota) - salita di 14,1 km all'8,5%, max 27%;

Quando l'uomo medio affronta lo Zoncolan in bicicletta

Programmazione televisiva

Per seguire il Giro d'Italia basterà accendere la tv e sintonizzarsi sui canali di Eurosport. Tutte le tappe del Giro saranno in Diretta su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky) - visibile anche per gli abbonati a DAZN e Tim Vision - con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Il live streaming delle tappe sarà visibile invece su Eurosport Player ( guarda tutti i pacchetti a disposizione ) con tanti contenuti in più, tra cui la possibilità di gustarsi le tappe in live integrali e senza pubblicità. Inoltre, il Giro d'Italia sarà visibile On Demand su Eurosport Player e in streaming anche sul sito Eurosport.it e sull'App di Disocvery+ ( scopri l'offerta bomba per il Giro ).

Giro 2021, tappa 14: Cittadella-Zoncolan, percorso in 3D

I favoriti della 14a tappa

È una delle tappe decisive di questo Giro d'Italia. O qualcuno accorcia su Bernal o Bernal scappa via. Il colombiano dice che sarebbe contento se riuscisse a mantenere la maglia rosa, ma il corridore della Ineos Grenadiers ci ha abituato ormai a mettere sempre le mani avanti. L'altro giorno a Montalcino ci ha dimostrato di avere una grande gamba e potrebbe piazzare un altro colpo. Occhio che potrebbe arrivare però il momento di Simon Yates che fino ad ora si è nascosto. C'è sempre in rampa di lancio Vlasov che è stato l'unico in questi primi 13 giorni a rispondere presente a Bernal.

Hugh Carthy, uno abituato a certe pendenze. L'anno scorso Trek Segafredo che ha nel suo roster corridori come Mollema, Brambilla, Nibali e Ciccone. Due di questi quattro potrebbero andare in fuga per fungere come punto d'appoggio nel finale? Quel che è certo è che Ciccone si deve inventare qualcosa. Tra i papabili di giornata anche, uno abituato a certe pendenze. L'anno scorso vinse sull'Angliru . E poi restiamo in attesa della strategia che sceglierà di attuare lache ha nel suo roster corridori come. Due di questi quattro potrebbero andare in fuga per fungere come punto d'appoggio nel finale? Quel che è certo è che Ciccone si deve inventare qualcosa.

Bernal, Simon Yates *****

Vlasov, Carthy, Mollema, Ciccone, Daniel Martin ****

Evenepoel, Damiano Caruso, George Bennett, Bardet ***

Formolo, Buchmann, Vanhoucke **

Nibali, Brambilla, Hindley, De Gendt, Visconti, Lafay *

Nibali: "Ho recuperato prima dello Zoncolan? È un parolone"

Approfondimenti e dichiarazioni

Giro Classics: Michael Rogers e la fuga vincente, lo Zoncolan è suo!

Rogers: "Un sogno vincere sullo Zoncolan. Una salita unica"

Informazioni

Sabato 22, dalle 11:30 (collegamento tv)

Da Torino a Milano: guarda il percorso del Giro 2021

Giro d'Italia Da Torino a Milano: tappe e guida completa del Giro 2021 03/05/2021 A 16:07