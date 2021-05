I contagi continuano a scendere, ma colmai direi mai. Al termine della tappa di Foligno , sono stati svolti la bellezza diper verificare eventuali positività. Hanno sostenuto il tampone tutti i corridori presenti in corsa, oltre ai componenti dello staff tecnico, staff medico e dirigenti di tutte le squadre. Per fortuna tutti(test molecolari) hanno dato

I tamponi sono stati svolti in conformità con il protocollo sanitario sviluppato in accordo con l’Unione Ciclistica Internazionale e in linea con le misure di contenimento dettate dal Ministero della Salute italiano. Si può quindi continuare sereni verso la seconda settimana, con(erano risultati negativi anche tutti i test rapidi svolti nei giorni precedenti). L'unico positivo, anche se è risultato poi falso positivo, è statoprima ancora dell'inizio del Giro. Il corridore della Bardiani non poté quindi entrare nella "Bolla” e fu sostituito da