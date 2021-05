Tim Merlier che aveva lasciato il Giro d'Italia nel primo giorno di riposo a causa di problemi intestinali. Il belga aveva vinto Sagan e Merlier capì che avrebbe avuto delle difficoltà. Oggi il corridore dell'Alpecin Fenix si è ripresentato alla Ronde van Limburg vincendo senza problemi. A ma allora poteva continuare il Giro? Si sprecano i commenti sui social contro la scelta del belga di ritirarsi, vincente - da altre parti - una settimana dopo. Però Merlier aveva Caleb Ewan... Toh chi si rivede. Di nuovo in corsache aveva lasciato ilnel primo giorno di riposo a causa di problemi intestinali. Il belga aveva vinto la prima volata di Novara , e indossato per qualche giorno la maglia ciclamino di leader della classifica a punti . Poi i problemi in salita e le difficoltà riscontrate nella tappa di Foligno , messo ko dall'andatura della Bora Hansgrohe nella salita di Valico della Somma. Quella volta vinsee Merlier capì che avrebbe avuto delle difficoltà. Oggi il corridore dell'si è ripresentato allavincendo senza problemi. A ma allora poteva continuare il Giro? Si sprecano i commenti sui social contro la scelta del belga di ritirarsi, vincente - da altre parti - una settimana dopo. Però Merlier aveva una motivazione ben diversa da quella di...

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Tim Merlier 4h41'35'' 2. Daniel McLay st 3. John Degenkolb st 4. Reinardt Janse van Rensburg st 5. Bram Welten st 6. Milan Menten st 7. Stan Van Tricht st 8. Boy van Poppel st 9. Jérémy Lecroq st 10. Rory Townsend st DNF Brent Van Moer -

Giro d'Italia Giro d'Italia: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 08/05/2021 A 21:47

Clamoroso! Van Moer sbaglia strada prima del traguardo e vince Merlier

Classifiche e risultati

Cronaca

Semiclassica belga che si snoda da Hasselt a Tongeren per 199,8 km; non proprio una passeggiata. Parte un tentativo di fuga bello corposo, ma viene annullato dal gruppo a 50 km dal traguardo. Al lavoro la Lotto Soudal per Degenkolb, l'Intermarché-Wanty-Gobert per van Poppel, la Qhubeka Assos per van Rensburg ma anche e soprattutto la Alpecin Fenix di Merlier, con il grande impegno di David van der Poel, fratello maggiore del più famoso Mathieu. La formazione norvegese della Uno-X Pro Cycling Team forza però un'altra fuga con diversi scatti.

I corridori ci provano nei tratti di pavé disseminati nel percorso, ma l'unico a resistere è Brent Van Moer che arriva con poco più di 10'' di margine all'ultimo km. È difficile, ma non impossibile. Sempre che non tu sbagli strada... Il corridore belga infatti è sorpresa dall'indicazione dell'addetto alla segnaletica e segue la moto nella via parallela, trovandosi completamente fuori strada. Da dietro spunta il gruppo e sarà volata: a questo punto tocca a Degenkolb, ma lo fulmina con facilità Merlier che si mette alle spalle McLay, il tedesco della Lotto Soudal e van Rensburg. Nuovo successo per lo sprinter dell'Alpecin Fenix, ma che beffa per Van Moer che a questo punto non finisce nemmeno la gara.

Merlier brucia Nizzolo e Viviani a Novara: rivivi la volata

Giro d'Italia Da Torino a Milano: tappe e guida completa del Giro 2021 03/05/2021 A 16:07