Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia, De Marchi: "Non è il mio giorno, tocca agli uomini di classifica"

GIRO D'ITALIA - Le parole di Alessandro De Marchi prima del via della nona tappa. Il friulano, dopo aver vestito la maglia rosa, è pronto a tornare ad essere l'uomo fuga per eccellenza, ma non sembra essere questa la frazione adatta.

00:01:16, 31 minuti fa