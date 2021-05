Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia - È Victor Campenaerts show in salita: solo Riesebeek gli resiste

GIRO D'ITALIA - Sull'ultimo passaggio del Gornje Cerovo, Campenaerts va a tutta per rimanere da solo e crearsi un po' di margine per il finale. Il belga riesce a sbarazzarsi di Albert Torres; gli resiste solo Riesebeek e i due si giocheranno così la tappa sul pavé di Gorizia. Che forza Campenaerts, a caccia della sua prima vittoria in un Grande Giro.

00:02:19, un' ora fa