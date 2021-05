Egan Bernal. Non è successo Si chiude un'altra giornata in maglia rosa per. Non è successo nulla in gruppo se non degli attacchi, che però non ha prodotto nessun effetto, di Ciccone e Nibali. Il colombiano si dice però stanco per la giornata, anche per il difficile compito di controllare la corsa. Poi sull'attacco di Nibali in discesa...

Altra giornata dura per Bernal

Anche questa è stata una giornata veramente difficile. All'inizio, per far andare via la fuga, ci abbiamo messo un'ora e mezza. È stata una partenza molto veloce, poi da lì era tutta salita. È stata un'altra giornata dove abbiamo speso tante energie, bisogna recuperare. Domani si può recuperare? Spero che domani lavoreremo un po' meno, oggi i miei compagni sono andati parecchio forte. Sai, a noi le tappe non interessano. Bisogna stare solo attenti a lasciare andare via una "buona" fuga per noi e poi stare più tranquilli

Ciccone e Nibali ci provano: l'attacco sull'ultima salita

Bernal sull'attacco di Nibali

Ognuno si prende i propri rischi. Io non volevo rischiare in discesa. Per prendere 3 o 4 secondi? Non ne valeva la pena. Ma ripeto, ognuno si prende i propri rischi

Va aggiunto, però, che proprio nella discesa dopo il Passo del Carnaio, è finito a terra Gianni Moscon, compagno di squadra di Egan Bernal. Il corridore della Ineos Grenadiers è comunque ripartito apparentemente senza conseguenze.

Gruppo a tutta in discesa, Moscon finisce a terra

