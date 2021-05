Remco Evenepoel all'attacco. Il belga ha fatto lavorare la sua squadra prima di approcciare all'ultima salita di giornata, il San Giacomo di Ascoli, e poi ha risposto presente all'attacco di Bernal. Il corridore della Quick Step sognava di vestire la maglia rosa a fine tappa, all'attacco. Il belga ha fatto lavorare la sua squadra prima di approcciare all'ultima salita di giornata, il San Giacomo di Ascoli, e poi ha risposto presente all'attacco di. Il corridore della Quick Step sognava di vestire la maglia rosa a fine tappa, andata invece a Valter , ma è comunque soddisfatto della sua prova durante la giornata che ha visto tonfare Mäder . L'importante, però, è l'aver provato buone sensazioni sulle salite.

Volevo la maglia rosa

Questa è una situazione perfetta per noi. Sono 2° in classifica generale, anche se il nostro obiettivo era quello di prendere la maglia rosa dopo la tappa. È stata una giornata molto difficile, a causa della forte pioggia e del vento, che hanno accompagnato i corridori per quasi tutta la durata della corsa

Ho tremato per il freddo

Sono davvero contento per le sensazioni che ho avuto sulla salita finale. Durante la corsa faceva davvero freddo. Ho sofferto e tremato per le temperature basse e la pioggia, ma posso dire che i miei compagni di squadra mi hanno supportato bene

Giornata dura, ma siamo arrivati sani e salvi

Ai piedi dell'ultima salita eravamo ancora in cinque o sette. Non ricordo molto bene, perché intorno a me c’erano i miei compagni, che si sono preoccupati che io mangiassi e bevessi con regolarità per evitare crisi. Alla fine avevo ancora buone energie. La giornata è stata davvero dura a causa del tempo, mentre la salita finale in sé non lo era, ma tutto è stato reso più difficile dal tempo. Posso dire che siamo soddisfatti. Siamo arrivati sani e salvi, tutti hanno superato bene la prima tappa di montagna, tranne Serry che ha avuto dei contrattempi. Per fortuna sta bene e non vediamo l'ora che arrivi domani

