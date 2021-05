Knox, João Almeida e, soprattutto, a Remco Evenepoel. La Deceuninck Quick Step arriva al Giro d'Italia Fausto Masnada a supporto, con l'ex corridore della Androni che si è messo in luce all'ultimo Giro di Romandia. Ha lottato con i migliori nella tappa regina con il Thyon 2000, chiudendo al 5° posto, e con la 6a piazza nella cronometro di Friburgo è riuscito a salire Sarà anche lui della partita insieme a James, Joãoe, soprattutto, a Remco. La Deceuninck Quick Step arriva al Giro d'Italia senza velocisti e, per la prima volta in assoluto, con l'unico intento di fare bene in classifica generale. Sarà Almeida o Evenepoel il capitano ? In ogni caso ci sarà un grandea supporto, con l'ex corridore della Androni che si è messo in luce all'ultimo. Ha lottato con i migliori nella tappa regina con il Thyon 2000, chiudendo al 5° posto, e con la 6a piazza nella cronometro di Friburgo è riuscito a salire sul podio della corsa svizzera , lasciandosi alle spalle corridori come Woods (che aveva la maglia gialla), Ben O'Connor, Soler, Izagirre e Kelderman. La condizione è buona e Masnada vuole dare il suo apporto.

Sicuramente è un podio molto importante per me. Ho lavorato molto questo mese, con un ritiro in altura di 20 giorni in cui ho costruito questa condizione e sono felice di avere ottenuto questo risultato. Credo che la mia condizione crescerà ancora grazie a questa corsa. Andrò al Giro d’Italia adesso, per la squadra sarà una corsa molto importante. Andremo con un team molto forte, quindi speriamo di ottenere un risultato importante come qui al Romandia. Speriamo di fare bene. [Masnada al termine della crono]

Fausto Masnada che, giusto sottolinearlo, si piazzò comunque maglia rosa per 15 giorni. Chissà che Masnada possa anche quest'anno puntare ad un piazzamento di lusso per essere un gregario... che, giusto sottolinearlo, si piazzò comunque al 9° posto della classifica generale del Giro 2020, dando una grande mano ad Almeida che portò la. Chissà che Masnada possa anche quest'anno puntare ad un piazzamento di lusso per essere un gregario...

