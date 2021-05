C'è tempo anche per un po' di sana ironia in gruppo. È quello che succede durante la 15a frazione del Giro, quella da Grado a Gorizia . Sarebbe una tappa per, sfidanti anche per la maglia ciclamino, ma parte la fuga e il gruppo preferisce procedere del proprio passo per risparmiare energie in vista della tappa di Pordoi e Giau . In un momento di calma, prima di entrare nel circuito sloveno, che ha caratterizzato la frazione, Sagan affianca Gaviria e gli chiede come stia con un sorriso a 32 denti.