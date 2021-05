Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia - Filippo Ganna immenso: fora, riparte e vince a Milano. Rivivi la sua crono

GIRO D'ITALIA - Era il favorito n° 1 della crono, ma mai dire mai. Può accadere di tutto ed è successo a Ganna che nella parte finale è costretto a fermarsi per una foratura alla ruota posteriore. Riparte e completa la crono con un tempo comunque pazzesco. Non riescono a rimontarlo Affini, Sobrero e neanche Cavagna che va a sbattere contro le transenne. Per Ganna è la 5a crono consecutiva al Giro.

00:01:49, 35 minuti fa