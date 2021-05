Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia - Fughe, stanchezza e pressione: il Giro visto dai nostri esperti

GIRO D'ITALIA - Jens Voigt e Audrey Cordon-Ragot, i nostri esperti per Eurosport e GCN, ci fanno un po' il punto della situazione dopo le prime due settimane del Giro. Ma, soprattutto, cosa aspettarsi dalla terza e ultima settimana? Per Voigt la lotta al 1° posto è ormai chiusa e si gioca solo per il podio: siete d'accordo?

00:02:17, un' ora fa