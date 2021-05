Filippo Ganna che, dopo qualche crono andata a vuoto nella parte centrale della stagione, si è prontamente riscattato con Lo aspettavamo e lui non ci ha deluso. Stiamo parlando diche, dopo qualche crono andata a vuoto nella parte centrale della stagione, si è prontamente riscattato con una super performance a Torino . Vittoria di tappa, prima maglia rosa e spazzata via la concorrenza. Per Ganna è la quarta cronometro vinta in carriera al Giro (dopo il tre su tre della scorsa stagione ) e la quinta vittoria in carriera al Giro considerando anche il successo di Camigliatello Silano durante una fuga. Riuscirà a ripetersi anche quest'anno? C'è la crono finale di Milano...

Ganna come Moser: 4 crono consecutive e la doppietta dell'85

Ma guardiamo un po' di numeri della cavalcata vincente di Pippo Ganna. Intanto, una piccola curiosità statistica: Ganna aveva indossata la prima maglia rosa del Giro anche lo scorso anno. L'ultimo a riuscire in questa "doppietta” fu un certo Francesco Moser che vinse i cronoprologhi di Giro 1984 e Giro 1985.

Per Filippo Ganna, inoltre, è la quarta vittoria consecutiva a cronometro al Giro d'Italia. L'ultimo a riuscirci? Sempre lui, Francesco Moser che per ben due volte infilò una serie di 4 vittorie consecutive a cronometro. Moser fu il migliore della sua generazione, e uno dei migliori della storia, nelle prove contro il tempo, tanto da riuscire a vincere ben 12 cronometro in carriera al Giro d'Italia.

Sfiorato il record di velocità media... Che appartiene già a Ganna!

di 58,748 km/h, sfiorando il record assoluto di 58,831 km/h fatto segnare la scorsa stagione. Proprio da Filippo Ganna Non sono record, ma poco ci manca per Ganna che oggi ha anche sfiorato il record di velocità. Ha chiuso la prova di Torino in 8'47'' per completare gli 8,6 km della crono. Il tutto alla velocità media, sfiorando il record assolutofatto segnare la scorsa stagione. Proprio da Filippo Ganna nella crono di Palermo

Quest'oggi la velocità massima fatta segnare da Ganna è stata di 66,6 km/h, con una media di 60,7 km/h negli ultimi 2 km. Il verbanese ha spinto fino a una media di 590 watt di potenza, con picco di 775. Pazzesco. Un vero treno.

