Ciclismo

Ciclismo, Giro d'Italia, Gaviria, attacco e caduta! Il colombiano sbaglia in curva

GIRO D'ITALIA - Fernando Gaviria è tra i protagonisti della fuga di giornata e non rinuncia ad attaccare ulteriormente. Ma il colombiano prende male una curva e finisce per terre, per fortuna senza conseguenze.

00:02:18, 19 minuti fa